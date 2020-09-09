Вышла Android 11. Обновить можно смартфоны пяти производителей

Google объявила о выпуске финальной версии операционной системы Android 11. Впервые обновление можно сразу установить не только на собственные смартфоны поисковика — Pixel, но и на некоторые аппараты четырех других производителей.

Это, пишет VentureBeat, OnePlus, Oppo, Realme и Xiaomi. Некоторые из них назвали вышедшее обновление прошивки "Android 11 beta". Однако, уточнили в Google, "beta" в данном случае относится к фирменным интерфейсам производителей, при этом используется финальный код операционки.

В предыдущие годы обновление Android добирались до смартфонов сторонних производителей по несколько месяцев, а до многих моделей не добирались вообще. Однако изменения в структуре кода операционки и активная работа Google с партнерами позволит в этот раз обновлять устройства быстрее.

Соответственно, активнее придется быть и разработчикам приложений — база установок Android 11 будет расти быстрее обычного, и обновлять их ПО для совместимости с новой версией операционки придется раньше.

Нововведения в Android 11 включают улучшенную поддержку сетей пятого поколения, усовершенствованную систему разрешений для приложений, новый метод фильтрации входящих звонков, уведомления из мессенджеров с новыми опциями для взаимодействия с ними и группировкой по контактам. Для чатов Google продвигает опцию размещения их ярлыков поверх других приложений в плавающих "пузырях".

В операционке Google 11-й версии также обновлены опции управления воспроизведением — можно свободно переключать устройства, на которые выводится звук и видео. А долгим нажатием кнопки включения можно вызвать меню для управления устройствами умного дома.