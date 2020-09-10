Huawei выпустит смартфоны на собственной Harmony OS

На проходящей в Шэньчжэне ежегодной конференции для разработчиков HDC Huawei представила вторую версию операционной системы собственной разработки — Harmony OS. Уже сегодня будет доступна бета-версия инструментария разработчика для новой операционки.

На данный момент ОС поддерживает только смарт-часы, автомобильные мультимедийные устройства и "умные" телевизоры. Однако к декабрю, пообещали в компании, будет готов обновленный SDK, позволяющий разрабатывать ПО, в том числе, и для смартфонов. Как намекнул глава подразделения потребительской электроники Huawei Ричард Ю, компания может выпустить первые смартфоны, использующие Harmony OS, в следующем году.

Кроме того, на конференции объявили о запуске проекта OpenHarmony — он, по аналогии с Android Open Source Project, позволяет разработчикам использовать вариант ОС Huawei с открытым исходным кодом на собственных устройствах. Пока, впрочем, речь идет об "умных" гаджетах, а не компьютерах или смартфонах — поддерживаются лишь устройства с оперативной памятью до 128 МБ. Лимит обещают повысить до 4 ГБ в апреле 2021-го, а к октябрю следующего года отказаться от него вовсе.

Harmony OS разрабатывается в Huawei уже в течение трех лет, однако критически важным проект стал в 2019-м, когда из-за санкций США компания лишилась возможности устанавливать на свои смартфоны Android с сервисами Google. Это заставило Huawei активно развивать собственную альтернативу — Huawei Mobile Services.