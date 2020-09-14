"Яндекс" поможет голосовому помощнику Huawei выучить русский

Компания Huawei договорилась с "Яндексом" об использовании разработок поисковика в области голосовых помощников. Технологическую платформу, на которой работает "Алиса", задействуют для "обучения" русскому языку Celia — ассистента, разрабатываемого китайской компанией.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание Mobile-review.com. Информацию газете подтвердили источники на рынке разработки технологий распознавания речи, однако в Huawei и "Яндексе" отказались от комментариев. В настоящее время компании уже ограниченно сотрудничают в этой области: на смартфоны Huawei Honor 30 Pro предустанавливается голосовой помощник "Алиса".

На минувшей неделе Huawei провела ежегодную конференцию для разработчиков, где не только объявила о готовящейся адаптации собственной операционной системы Harmony OS к смартфонам, но и пообещала "научить" голосовой помощник Celia новым языкам — итальянскому, немецкому, русскому и японскому. В настоящее время помощник владеет английским, испанским и французским и доступен в Великобритании, Испании, Колумбии, Мексике, Франции и Чили.

По мнению опрошенных изданием экспертов, сочетание экспертизы Huawei в области разработки и локальной экспертизы "Яндекса", поддерживающего одного из самых популярных русскоязычных голосовых помощников, может привести к успеху. В то же время, функции голосового ассистента, по крайней мере — на смартфонах, востребованы пока лишь небольшой долей пользователей, в пределах 10%.