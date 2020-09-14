LG показала "крылатый" смартфон с вращающимся экраном

Компания LG анонсировала новый смартфон Wing с уникальной конструкцией. Его главная особенность — просторный основной экран, который вращается под углом 90 градусов и открывает под собой еще одну, вспомогательную панель. В раскрытом состоянии устройство становится похожим на букву T.

Для корейской фирмы не впервой удивлять рынок: ранее в этом году LG представила дизайнерский смартфон Velvet с камерой типа "капли дождя" (Raindrop), а в прошлом выпустила двухэкранник G8X ThinQ. "Крылатая" модель LG Wing идет дальше, открывая массу новых сценариев использования.

По словам представителей компании, аппарат положит начало новому бренду Explorer Project, который призван "вдохнуть новую жизнь в то, на что способен смартфон". Главная идея необычного форм-фактора заключается в том, чтобы основной, 6,8-дюймовый OLED-дисплей использовался для решения повседневных задач, а второстепенный на 3,9 дюйма — привлекался для обеспечения дополнительной функциональности.

Например, главный экран LG Wing может выступать в роли видоискателя, а второй использоваться исключительно для управления процессом съемки. В видеоприложениях на вспомогательную панель могут быть вынесены элементы для перемотки и настройки громкости. Аналогичным образом можно смотреть клипы на YouTube, параллельно общаясь в WhatsApp на втором дисплее, или записывать полноэкранное видео, одновременно снимая селфи.

Ранее была продемонстрирована работа LG Wing в игровом режиме, когда смартфон удерживался в ландшафтной ориентации: игра и элементы управления занимали весь основной дисплей, а на верхнем отображалась карта заезда.

Прочие характеристики T-образного устройства вполне рядовые. Как пишет The Verge, LG Wing снабжен чипом Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом X52, 8 гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 ГБ, а емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Учитывая его сложную конструкцию из нескольких движущихся частей, корпус аппарата не защищен от влаги.

Фронтальная 32-мегапиксельная камера LG Wing выдвижная — она спрятана в верхней кромке. Тыловых объектива три: 64-мп основной, 13-мп "обычный" широкоугольный и 12-мп вспомогательный для съемки в ландшафтном режиме.

Сроки релиза и цена LG Wing будут объявлены позднее.

Ранее корейский производитель уже выпускал телефоны подобного форм-фактора. Например, около десяти лет назад LG предлагала раскладушки LB1500 и LU1400, только у них за поворотным экраном (причем несенсорным и крошечным по современным меркам) скрывалась физическая клавиатура T9, а не второй дисплей.