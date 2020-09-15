Презентация Apple сегодня пройдет без iPhone. Но что покажут?

В 20:00 по московскому времени во вторник стартует очередная "большая" презентация Apple (ее можно будет посмотреть, например, на YouTube). В этом году она будет необычной. Помимо того, что вместо живого мероприятия покажут заранее смонтированную видеозапись, оно с большой вероятностью будет лишено самого интересного анонса прошлых лет — очередного поколения iPhone.

Cентябрь без iPhone

Во всем виновата пандемия коронавируса. Ограничения на перелеты и требования безопасности в этом году сильно замедлили процесс разработки новых смартфонов Apple — совершенствовать прототипы, договариваться с производственными партнерами и налаживать цепочки поставок на удаленке оказалось затруднительно.

Официально в Apple сделали лишь одно заявление о сроках появления новых iPhone в этом году. Обсуждая с аналитиками и журналистами очередной квартальный отчет Apple в конце июля, главный финансовый директор компании Лука Маэстри заявил: смартфоны поступят в продажу на несколько недель позже, чем обычно. Обычно презентация iPhone проходит каждый год в первой половине сентября, а в продажу устройства поступают одну-две недели спустя. Видимо, в этот раз релиз сдвинут на октябрь.

Анонс-приглашение на презентацию 15 сентября, который Apple разослала неделю назад, не содержит ни одного намека на новые смартфоны. Зато там есть слова "время летит", что нетрудно интерпретировать как намек на анонс новых Apple Watch. Тем более что готовность Apple к выпуску очередного поколения смарт часов подтверждается многочисленными утечками — вплоть до того, что указание на новую, шестую, модель нашли в метаданных страницы предстоящей трансляции на YouTube. Вот что Apple, как ожидают эксперты и журналисты с надежными источниками в компании, покажет на сегодняшней презентации:

Новые Apple Watch

Во-первых, смарт-часы Apple Watch Series 6. Наручный гаджет Apple все в большей степени становится гаджетом не только имиджевым и спортивным, но и медицинским. В прошлой, пятой версии у него появилась возможность считывать кардиограмму (не совсем так, как это делают специализированные медицинские приборы, однако в некоторых странах органы здравоохранения функцию сертифицировали и разрешили использовать). Теперь же, если верить утечкам и элементам, обнаруженным в коде iOS 14, добавят датчик насыщения крови кислородом. Падение этого показателя, например, может помочь своевременно выявить проблемы с легкими и является важным при диагностике COVID-19.

Новая и предыдущие модели Apple Watch также, возможно, расширят свои возможности благодаря обновлению ПО. Apple пообещала добавить в watchOS седьмой версии (выходит "этой осенью") отслеживание сна, более гибкую настройку циферблатов, а также обновить приложение "Активность", переименовав его в "Фитнесс":

Компанию дорогой флагманской модели часов, по информации Bloomberg, составит более доступная, призванная заменить стоящие 200 долларов Watch Series 3. Пульсоксиметра этой версии не достанется, как и более просторного экрана со скругленными углами, а вот процессор туда могут поставить новый, более производительный — S4. По одной из версий, устройство назовут Apple Watch SE — по аналогии с "доступным" iPhone SE.

iPad Air в дизайне Pro

Второй новинкой, которую Apple готовится показать на презентации, наблюдатели называют планшет среднего класса iPad Air. Устройство будет выполнено в дизайне iPad Pro — с прямыми гранями и экраном с закругленными углами, без кнопки "Домой", но и без датчика Face ID. Датчик отпечатков пальцев, если верить утечкам — например, фотографиям руководства пользователя, встроят в кнопку включения устройства.

iPad Air 4

Touch ID

via 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUY — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2020

От iPad Pro более доступная новинка позаимствует и порт USB-C, и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, и систему управления при помощи жестов. Будет у нового iPad Air и смарт-коннектор на задней панели, что позволит использовать его с аксессуарами вроде клавиатур.

Новые операционные системы

Не исключено, что Apple объявит на презентации и о релизе финальных версий iOS 14 и iPadOS 14 — в конце концов, разрабатывать ПО на удаленке не так сложно, как "железо", и компания вполне могла успеть доделать очередные версии прошивок смартфонов и планшетов в стандартные сроки.

С другой стороны, обычно релиз новой iOS всегда с совпадал с выходом очередного поколения iPhone, и в Apple могут решить соблюсти традицию, отложив выпуск операционок до презентации смартфонов.

Подробнее о нововведениях в iOS 14 и iPadOS 14 можно прочитать здесь. Ключевым станет переработанный экран "Домой", на который теперь можно добавлять виджеты, и меню приложений, автоматически сортирующее значки программ и облегчающее поиск нужной. Кроме того, iOS 14 позволит воспроизводить видео в плавающем окне, при этом перемещаясь между другими приложениями, Siri превратится в полноценного переводчика, а интерфейс входящего звонка станет более удобным — можно будет продолжить использовать смартфон, не отвечая и не нажимая "отбой".