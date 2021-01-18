Huawei отрезали доступ к процессорам Intel

Правительство США уведомило нескольких поставщиков Huawei, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании, находящейся под санкциями. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Одним из этих поставщиков оказалась Intel — мировой лидер рынка процессоров для ПК и серверов. Ее чипы устанавливаются во многие модели ноутбуков Huawei. Китайская компания в последние годы выпустила ряд удачных моделей портативных ПК, и объемы ее поставок в этой категории росли на десятки процентов в год начиная с 2018-го. Кроме того, Huawei использует продукцию Intel в серверных решениях.

По сведениям Reuters, все ранее выданные министерством торговли США разрешения на ведение бизнеса с Huawei были аннулированы, а в выдаче новых запросившим их компаниям, включая Intel, отказали. Так уходящая администрация Дональда Трампа "попрощалась" с одним из крупнейших китайских IT-гигантов, к ослаблению которого последние годы прикладывала массу усилий.

США утверждают, что производимому Huawei сетевому оборудованию и персональной электронике нельзя доверять в силу связей компании с армией Китая. В мае 2019 года Белый дом внес Huawei и 144 связанных с ней фирм в черный список организаций, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес без особого разрешения. Сначала компанию лишили возможности устанавливать на свои Android-устройства приложения и сервисы Google, а затем перекрыли и доступ к современным мобильным процессорам.

Главный вопрос теперь в том, как поступит в отношении санкций администрация президента-демократа Джо Байдена. Новое руководство Минторга может как отменить санкции, так и оставить их в силе — например, чтобы не дать повода упрекнуть себя в уступках Пекину.