У Apple потребовали удалить Telegram из App Store

В США к Apple подали иск c требованием удалить Telegram из App Store, сделала это некоммерческая организация "Коалиция за более безопасный интернет". В качестве причины жалобы указывают, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

Истец призвал Apple принять такие же меры, какие она приняла против социальной сети Parler, аналога Twitter, который заблокировали и удалили из App Store, потому что этим приложением пользовались сторонники пока еще действующего американского президента Дональда Трампа. Кроме того также планируют подать подобный иск и против Google. Такой интерес к Telegram объясняется резким ростом его популярности, к 12 января мессенджер вышел на второе место по скачиваниям в США. Основная причина внезапного роста аудитории мессенджера Павла Дурова кроется в неумелой попытке руководства другого мессенджера, WhatsApp, объяснить пользователям нововведение на своей платформе.

Об изменении политики конфиденциальности в компании заявили заранее. Говорилось, что WhatsApp теперь будет обмениваться пользовательскими данными со своей материнской компанией — Facebook. Это спровоцировало панику пользователей и они кинулись искать альтернативу. Такими вариантами стали Signal и Telegram. Последний, по данным аналитической компании Sensor Tower, скачали на прошлой неделе 9 млн раз, на 91% больше, чем неделей ранее. В то же время Павел Дуров отчитался о росте ежемесячной аудитории до более 500 млн пользователей в начале января. Telegram поднялся в чарте App Store на второе место и уже почти неделю сохраняет свои позиции. Signal тоже поднялся в рейтинге, но везде находится чуть ниже сервиса Павла Дурова.

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У бренда Honor весной этого года появятся смартфоны с поддержкой сервисов Google и без магазина приложений Huawei AppGallery, который останется только на ранее вышедших устройствах. Об этом пишет газета "Коммерсант". Напомним, что американские санкции оставили крупнейшего мирового производителя Android-смартфонов сначала без доступа к сервисам Google, включая магазин приложений для ОС Android, а затем и без комплектующих. Huawei больше не может заказывать производство даже своей собственной разработки.

И вот в такой ситуации китайская корпорация продала часть своего смартфонного бизнеса, бренд Honor, ориентированный скорее на молодежную аудиторию — широкая линейка смартфонов, которые немного дешевле, чем продающиеся под брендом Huawei. И хотя в Honor, Huawei и Google пока не комментируют эту информацию, эксперты гадают о судьбе бренда: удастся ли ему взлететь обратно или хотя бы удержаться на рынке. Ну и, к слову, Huawei снова досталось от администрации Трампа, которая решила отозвать выданные ранее лицензии на право торговли с китайским производителем. Это решение задевает корпорацию Intel, которой снова запретили поставлять процессоры.

Несмотря на санкции все же некоторым американским компаниям удавалось пробить разрешение на поставку своей продукции китайцам. Делалось это с помощью лицензий, которые компаниям нужно было получать в профильных американских ведомствах. Сейчас американские власти, по информации агентства Reuters, планируют отозвать часть уже выданных лицензий, позволяющих компании сотрудничать с Huawei. По оценкам первоисточника, примерно 50 лицензий до сегодняшнего дня ожидали своего рассмотрения регулятором США, но теперь основная часть заявлений не получит одобрения, а часть будет отозвана.