Microsoft вложила $2 миллиарда в разработчика авто без руля и педалей

Компания Microsoft вложилась в Cruise — подразделение американского концерна General Motors, занимающееся разработкой беспилотных автомобилей. По итогам раунда "дочка" GM привлекла от Microsoft, Honda и ряда других инвесторов $2 миллиарда, что повысило общую оценку компании до $30 миллиардов.

Microsoft также стала стратегическим партнером проекта. По условиям сделки, Cruise перейдет на Azure — облачную вычислительную платформу, которая будет использоваться для пока не запущенного сервиса автономного роботакси.

Как сообщает TechCrunch, в рамках партнерства Cruise сможет сэкономить на облачных сервисах, тогда как Microsoft получит возможность обкатать передовые технологии в области машинного обучения и "умных" авто.

Cruise была основана в октябре 2013 года. В марте 2016-го стартап выкупил GM за неназванную сумму.

В 2018 году была представлена модель Cruise AV — автономная версия гибридного электрокара Chevrolet Bolt, которая лишена не только руля и педалей, но и вообще каких-либо органов управления — в том числе кнопок, на которые может нажать пассажир. Машина, писали СМИ, даже сама открывает и закрывает двери.

В начале 2020-го был анонсирован прототип беспилотного шаттла Cruise Origin. В компании заявляли, что робомобиль готов к серийному производству, но пока его будут тестировать на закрытых площадках. Электробус предназначен для полностью автономных пассажироперевозок: у него нет не только капота, пассажирских окон и боковых зеркал, но даже рулевого колеса и педалей.