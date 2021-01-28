Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: топ по доступной цене

Этот смартфон с флагманской внешностью выполнен на базе мощнейшего процессора с жидкостным охлаждением. Одной из "фишек" стал большой IPS-экран с адаптивной частотой обновления до 144 Гц. Помимо 108-МП датчика с оптической стабилизацией, в активе девайса макро-камера с автофокусом, емкая батарея с 33-ваттной зарядкой, а также стереодинамики и поддержка Hi-Res Audio. При этом аппаратная начинка приправлена свежим системным софтом. В этом обзоре Xiaomi Mi 10T Pro разберемся в его плюсах и минусах.

В начале этой зимы компания Xiaomi представила на российском рынке два доступных смартфона флагманского уровня – Mi 10T и Mi 10T Pro, предшественниками которых были Mi 9T (наш обзор здесь) и Mi 9T Pro (наш обзор здесь), выделявшиеся своими фронтальными камерами на выдвижных модулях-перископах. Избавившись от этих селфи-диковинок, обе новые модели комплектуются просторными дисплеями, аккумуляторами большой емкости и тройными камерами. Главное отличие аппаратов друг от друга заключается в том, что тыловой фото-модуль Mi 10T получил 64-мегапиксельный датчик, а Mi 10T Pro – уже 108-мегапиксельный, причем у его объектива есть оптическая стабилизация изображения.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: дизайн, эргономика

В соответствии со своим флагманским положением Mi 10T Pro получил вполне премиальную внешность.

Хотя искать в ней нечто уникальное явно не стоит – рамка из алюминиевого сплава привычно связывает стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях довольно громоздкого смартфона.

Его внушительные габариты (165,1х76,4х9,33 мм) и вес (218 г) большей частью обязаны 6,67-дюймовому экрану и емкости встроенной батареи (5 000 мА*ч). К тому же, аппарат не только тяжелый, но и довольно скользкий.

В расцветке "лунный серебряный", что досталась нам на тест, матированная задняя панель не такая маркая, как глянцевое стекло. Говорят, что ее вполне можно спутать с не менее скользкой керамикой. Кстати, для Mi 10T Pro предусмотрели еще два окраса – "космический черный" и "арктический синий".

Помимо антибактериальной защитной пленки, нанесенной заводским способом на весьма немаленький экран смартфона, в комплекте оказался еще и силиконовый флип-кейс с аналогичным антибактериальным покрытием на основе серебра. При этом уничтожение до 99% бактерий на такой поверхности подтвердили своими тестами эксперты из TÜV Süd (Мюнхен). Возвращаясь опять к чехлу, стоит отметить, что он не только благотворный, но еще и красивый – на две трети матированный и с большим текстовым логотипом Xiaomi.

Практически на стыке верхнего торца корпуса с защитным стеклом у Mi 10T Pro приютилась совсем небольшая решетка "разговорного" динамика. На этом же уровне, ближе к левому краю, неожиданно оказался молочно-белый индикатор зарядки/уведомлений. Впрочем, если ностальгировать по этому поводу желания нет никакого, то в "Расширенных настройках" отключается как индикация зарядки, так и световая сигнализация о получении уведомлений. Круглая перфорация в левом верхнем углу экрана предназначена для объектива фронтальной камеры.

Когда в настройках для управления смартфоном не выбраны жесты, на панели навигации отображаются пиктограммы в виде геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) – "Назад", "Домой" и "Недавно запущенные приложения" ("Меню").

На правом ребре, помимо тонкой качельки регулировки громкости, в небольшом углублении разместилась кнопка питания/блокировки. Ее торец, который, в отличие от качельки, не закрывает чехол, используется как площадка дактилоскопического сканера. Напомним, что в Mi 9T Pro предпочтение отдали оптическому датчику под экраном. Но в данном случае использовать такой же сенсор все равно не получилось бы из-за технологии изготовления матрицы (здесь IPS, а нужно AMOLED).

Левое ребро корпуса Mi 10T Pro оставили пустым.

Разъем USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце окружают, с одной стороны – декоративная решетка "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона, а с другой – закрытый слот с лотком на два места, предназначенных исключительно для модулей идентификации абонента формата nanoSIM.

На верхнем торце оказались отверстие для второго микрофона, ИК-порт, а также еще одно отверстие, связанное с акустической камерой "разговорного" динамика, входящего в стереопару вместе с "мультимедийным".

Буквально половину массивного островного выступа в верхней части задней панели отвели под объектив 108-мегапиксельной камеры, о чем не преминули сообщить сопутствующей подписью (108MP Camera). Оставшееся место честно поделили между расположенными вертикально еще двумя объективами, а также светодиодной вспышкой и датчиком освещенности.

Дело в том, что в Mi 10T Pro предусмотрели два датчика освещенности, которые получают информацию с обеих сторон смартфона. При этом яркость может корректироваться с 12-разрядной точностью (4096 уровней). В заключение заметим, что сертификация защиты корпуса от пыли и влаги у данного смартфона отсутствует.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: экран

Если для Mi 9T Pro выбрали 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, то в случае Mi 10T Pro предпочтения в технологии используемой матрицы явно изменились, хотя это и довольно необычно для подобного класса аппаратов. Диагональ теперь уже IPS-экрана типа DotDisplay, получившего поддержку технологии HDR10, выросла до 6,67-дюймов. Так что при максимальном разрешении 2400х1080 точек (пропорция сторон 20:9) плотность пикселей на дюйм составляет 395 ppi. Цветовой охват оценивают в 96% NTSC или 98% DCI-P3. Покадровая настройка экрана в технологии управления цветом TrueColor призвана повысить точность цветопередачи. В частности, последняя оказалась не хуже 0,39 единиц JNCD (Just Noticeable Color Differences, "едва заметных различий цвета"), а показатель Delta E, определяющий разницу между оригинальным цветом изображения и тем, что воспроизводится на дисплее, не превысил 0,63, то есть, человеческий глаз просто не в состоянии уловить разницу. Контрастность дисплея составляет 1 500:1, а вот типовая яркость в 500 нит может увеличиваться до 650 нит только в режиме повышенной яркости HBM (High Brightness Mode).

Но главной "фишкой" экрана оказалась частота его обновления, которая на максимуме достигает 144 Гц. Производитель подчеркивает, что в секунду отображается на 140% кадров больше, чем при частоте 60 Гц (как у обычных дисплеев), а время между кадрами не превышает 7 мс (период 6,944 мс).

Разработанная в Xiaomi технология адаптивной синхронизации AdaptiveSync для каждого типа контента устанавливает нужное значение частоты. Так, для системного интерфейса частота обновления обычно максимальная, в играх она может варьироваться, а для фильмов и стримов обычно снижается. Напомним, что избежать дрожания изображения можно, согласовав частоту кадров контента с частотой обновления экрана.

Для этого весь видеоконтент условно поделили на кинематографический (24 fps), телевизионный (25 fps), потоковый (30/60 fps) и игровой (90/120/144 fps), а в AdaptiveSync определили поддержку семи частот – 30, 48, 50, 60, 90, 120 и 144 Гц. Когда, например, в телевизионном сериале отображается 25 фреймов в секунду, а экран смартфона обновляется с частотой 60 Гц, это приводит к смещению между фреймом и кадром экрана. В идеальном случае обе частоты должны совпадать, но, если обновление дисплея нельзя сделать слишком медленным, на помощь приходит метод удвоенной частоты кадров.

Так, фильм с частотой фреймов 24 Гц будет отображаться на дисплее с частотой обновления 48 Гц, ТВ-передача со сменой фреймов 25 раз в секунду – на 50 Гц, а вот потоковое видео в зависимости от частоты фреймов – на 30 Гц или на 60 Гц, соответственно.

Плавность воспроизведения изображения на экране смартфона за счет роста частоты обновления, конечно, уменьшает нагрузку на глаза во время просмотра, но одновременно ведет к увеличению расхода энергии, накопленной во встроенном аккумуляторе. Так что использование AdaptiveSync позволяет также сократить энергопотребление. По представленной на презентации смартфона оценке, после 6 часов его использования экономится около 8% заряда (уровень 66%, а не 58%).

Еще одной "изюминкой" дисплея в Mi 10T Pro стала технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), позволяющая оценить и компенсировать движения для создания ультраплавного видео. В ее основе лежит специальный алгоритм, который умеет предсказывать траекторию перемещения, добавляя в нее дополнительные фреймы, благодаря чему частота кадров увеличивается, а размытость и мерцание изображения уменьшаются.

Регулировать подсветку экрана предлагается либо вручную, либо автоматически, активируя переключатель "Автонастройка" на вкладке "Яркость", где можно настроить яркость в ночном и дневном режимах, предусмотрев ее изменение при ярком внешнем освещении. Режим чтения, сертифицированный TÜV Rheinland, призван снизить нагрузку на глаза за счет использования теплых тонов с уменьшением синего и замены фона на бумажную текстуру. На выбор предлагаются два пресета – "Классический" и "Бумага" (с регулировкой цветового тона и текстуры). Соответствующая опция умеет автоматически регулировать цветовой тон в зависимости от внешней освещенности. Режим чтения активируется по расписанию после заката или в заданное время.

Рекомендуемая настройка "Авто" корректирует цвет в зависимости от окружающего освещения. Цветовая схема экрана меняется на цветовом круге, а также с помощью пресетов ("Стандарт", "Теплый", "Холодный", "Особый"). Помимо опции "Насыщенная" (относится к цветовой схеме), можно также воспользоваться восстановлением исходных оттенков цветов при помощи калибровки или перейти к расширенным настройкам параметров цветовой палитры.

На вкладке "Центр управления и шторка уведомлений" (раздел "Экран") скрыть перфорацию на дисплее смартфона предлагается двумя способами: без смещения строки состояния или с ее смещением (ниже черной полоски, скрывающей круглый вырез). "Темный" режим предлагается включать не только вручную, но и по расписанию. Здесь же предлагаются опция для адаптации обоев, а также ограничения данного режима для отдельных приложений. Чтобы снизить энергопотребление, можно принудительно зафиксировать частоту обновления экрана на 90 Гц или даже 60 Гц. Разумеется, в первом случае изображение будет более четким, но и расход заряда батареи окажется выше.

Повторим, что для предохранения дисплея от повреждений используется не только закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5, но и антибактериальная защитная пленка, нанесенная заводским способом.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: камеры

Три камеры в тыловом фото-модуле у Mi 10T Pro сохранились (у Mi 9T Pro их столько же), но вот состав этого трио несколько изменился.

В качестве основной теперь выступает камера на базе не 48-, а уже 108-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL Bright HMX (S5KHMX) размером 1/1.33 дюйма, который дополнен 7-линзовым светосильным объективом с 4-осевой оптической стабилизацией, апертурой f/1.69 и фазовым автофокусом. Счетверенный цветной фильтр Байера позволяет объединять 0,8-мкм фотодиоды одного цвета в группы по четыре (4-в-1 SuperPixel), формируя 1,6-мкм пиксели и 27-мегапиксельное изображение.

Телефото-объектива у Mi 10T Pro нет. Его место заняла макро-камера, выполненная на базе 5-мегапиксельного датчика (пиксель 1,12 мкм), дополненного 3-линзовым объективом (светосила f/2.4), при этом дистанция автофокусировки составляет от 2 см до 10 см. Кстати, чего довольно часто не хватает при макросъемке, так это светосилы объектива (здесь с этим тоже небогато) и автофокуса.

Похоже, неизменным остался только "рыбий глаз", предназначенный для съемки панорам и общих видов – сверхширокоугольная камера на базе 13-мегапиксельного датчика (пиксель 1,12 мкм) и 5-линзового объектива (апертура f/2.4) обеспечивает угол обзора в 123 градуса.

С таким набором камер, как в Mi 10T Pro, про оптический зум придется забыть. Правда, хорошие возможности масштабирования дает основная камера, по крайней мере, с лихвой перекрывая 2-кратное оптическое увеличение, которое предлагалось в Mi 9T Pro.

От выдвижного модуля для фронтальной камеры отказались, хотя сам сенсор оставили 20-мегапиксельным – здесь это Samsung S5K3T2 (пиксель 0,8 мкм ->1,6 мкм) с 5-линзовым объективом (светосила f/2.2, фиксированный фокус). Имеется поддержка режима HDR (с опцией "Авто"), а лучшее качество записи видео – 1080p@30 fps.

В интерфейсе приложения "Камера" под пиктограммой "Еще" скрывается вкладка с набором режимов съемки. В общих настройках камеры эту вкладку можно заменить на выдвижную (снизу) панель. Кроме того, там же легко подобрать цвет для акцента выбранных опций на видоискателе.

В режиме "Фото" предлагается разобраться со вспышкой и опцией HDR (включая "Авто"), активировать ИИ-функции (AI) и выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), перейти к приложению Google Lens и т.д. Формат файлов RAW (DNG) доступен только в режиме "Профи". Здесь уже можно самостоятельно определиться с режимом измерения экспозиции, одним из трех объективов – основным (Wide), сверхширокоугольным (UW) и макро (Macro), а также балансом белого, фокусировкой, выдержкой, чувствительностью ISO и ступенями экспокоррекции. После выбора области фокусировки она выделяется красным цветом, а во время проверки экспозиции недоэкспонированные области подсвечиваются синими штрихами, а переэкспонированные – красными. В выделенном ночном режиме доступа к настройкам светочувствительности и выдержки не предусмотрено, зато есть возможность съемки на сверхширокоугольную камеру.

Чтобы снимать на основную камеру в нативном 108-мегапиксельном разрешении, предусмотрен отдельный режим (108М). Для портретов, помимо размытия фона, можно еще поэкспериментировать с наложением эффектов и виртуальным студийным освещением.

Для съемки в качестве 8К (7680х4320 точек) следует включить соответствующую опцию (8К) в режиме "Видео". Причем во время такой записи можно делать 33-мегапиксельные снимки. Тыловой фото-модуль умеет также фиксировать видео в качестве 4К (3840x2160 точек), причем не только при 30 fps, но и при 60 fps. Замедленное же видео при 120 fps доступно максимум в FHD-разрешении. А вот для "таймлапсов" следует предварительно определиться со скоростью и длительностью съемки. Стабилизация изображения включается только для режима записи 1080p@30 fps. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй эффективность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC – видео, AAC – звук).

Режим "Спереди и сзади" подразумевает одновременную съемку на фронтальный и тыловой фото-модули с разделением экрана или отображением "окна в окне",

А вот режим "Клонирование", доступный в "Камере" лончера MIUI 12, позволяет создать "магического двойника". Несколько кадров с тылового фото-модуля Mi 10T Pro можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: звук

Стереопару в Mi 10T Pro образуют "разговорный" и "мультимедийный" динамики, для которых используются сердечники из нержавеющей стали с амплитудой до 0,5 мм.

При этом у верхнего торца установлен сверхлинейный излучатель 1012, а у нижнего – 1216. В разделе "Расширенные настройки" есть специальная функция "Очистка динамика", которая позволяет генерировать 30-секундный сигнал для очистки декоративных решеток обоих излучателей.

За тактильные ощущения, а именно за создание различных рисунков вибрации, в смартфоне отвечает x-осевой линейный двигатель.

Он считается более эффективным, чем широко распространенный в смартфонах z-осевой мотор.

На вкладке "Звуковые эффекты" предлагается указать наиболее подходящий режим воспроизведения (либо просто положиться на "Умный"), выбрать конкретный тип наушников, после подключения которых воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

На этой же вкладке легко определиться со стилем визуальных эффектов.

Напомним, что Mi 10T Pro прошел сертификацию на Hi-Res Audio, но не может похвалиться 3,5-мм аудио-коннектором. Для гарнитур с подобным соединителем в комплект предусмотрительно включили переходник с USB Type-C на 3,5-мм разъем. Фирменный аудиоплеер "Музыка" поддерживает форматы звука высокого разрешения, включая APE, FLAC и WAV. Приложение "Диктофон" умеет ставить метки на записях в форматах AAC, MP3 или WAV, причем после выбора MP3 можно определиться с качеством – высокое (192 кбит/с), стандартное (100 кбит/с) или низкое (75 кбит/с). Среди Bluetooth-кодеков для беспроводных наушников значится полный набор aptX.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: начинка, производительность

В отличие от Mi 9T Pro, базирующегося на Qualcomm Snapdragon 855, смартфону Mi 10T Pro досталась более свежая флагманская платформа Snapdragon 865, также созданная по 7-нм техпроцессу. На новом чипе нет интегрированных средств для сотовой связи, поэтому работать он должен в паре с модемом Snapdragon X55 5G. Ключевой особенностью Snapdragon 865 стали восемь вычислительных ядер, сгруппированных по трем кластерам (4+3+1). Причем в первый вошли четыре ядра Kryo 585 Silver (Cortex-A55) с тактовой частотой 1,8 ГГц, во второй – три Kryo 585 Gold (Cortex-A77) с частотой 2,42 ГГц, а в третий – одно ядро Kryo 585 Prime (Cortex-A77), но уже с пиковой частотой 2,84 ГГц. Роль графического ускорителя выполняет Adreno 650 (587 МГц). При этом Snapdragon 865 опережает Snapdragon 855 на 25% не только по общей производительности, но и на графических операциях. Суммарная мощность всех основных вычислительных блоков на задачах ИИ оценивается в 15 TOPS. Так что ИИ-движок пятого поколения получился в два раза мощнее, чем его предшественник. В числе особых возможностей новой платформы упоминается поддержка дисплеев с частотой обновления 144 Гц, запись видео в качестве 8K, съемка 200-мегапиксельных фото и т.п. Базовую конфигурацию Mi 10T Pro дополнили 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Тестирование Xiaomi Mi 10T Pro. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Mi 10T Pro. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Mi 10T Pro. Результаты в бенчмарке 3DMark

Высокая мощность используемой платформы, а также поддержка новых функций Snapdragon Elite Gaming, позволяет запускать "тяжелые" игры на максималках.

Благодаря низкой задержке и минимальному времени отклика экрана, реагировать и действовать в играх можно теперь еще быстрее.

Для охлаждения пышущего под высокой нагрузкой процессора используется уже апробированная технология LiquidCool, когда кондиционер представляет собой медную трубку с жидким хладагентом внутри, которая отводит тепло.

В Mi 10T Pro установлено 256 ГБ быстрой встроенной памяти типа UFS 3.1. Но вот увеличить размер этого хранилище картами расширения уже не получится. Зато благодаря поддержке технологии USB-OTG к смартфону подключаются флэшки, в том числе и со SMI-контроллером (c USB Type-A и USB Type-C разъемами – Dual USB).

Напомним, что Mi 10T Pro представили как новейший 5G-флагман. Но для России 5G пока не актуально, а вот для сотовой связи 4G поддерживаются все необходимые в нашей стране диапазоны частот – LTE-FDD (b3, b7 и b20) и LTE-TDD (b38). В числе беспроводных коммуникаций также отметим 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC и ИК-порт.

Так, интерфейс NFC позволяет воспользоваться разными платежными сервисами, причем Google Pay для обеспечения бесконтактной оплаты установлен по умолчанию. Кроме того, через одноименное приложение можно, например, узнать баланс карты "Тройка", которая вскоре начнет действовать и в Подмосковье.

ИК-порт совместно с приложением "Mi Пульт" поможет в управлении бытовой техникой разных производителей, например, "умным" телевизором Samsung или обычным кондиционером Panasonic.

В определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo. При этом GPS-приемник, работающий на двух несущих частотах (L1+L5), особенно эффективен в условиях плотной городской застройки. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям обещан режим A-GPS.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: автономность

У Mi 10T Pro, по сравнению с Mi 9T Pro, емкость встроенного аккумулятора увеличилась с 4 000 мА*ч до 5 000 мА*ч. Для быстрой зарядки Mi Fast Charge в комплект со смартфоном входит 33-ваттный адаптер MDY-11-EZ (11 В/3 А), тогда как предшественник вполне обходился 27-ваттным. Кроме того, в Mi 10T Pro поддерживается теперь стандарт USB Power Delivery (PD) 3.0, что позволяет использовать адаптеры, поддерживающие данную спецификацию.

Однако увеличением емкости батареи и мощности зарядки дело не ограничилось. Фирменная технология MMT (Middle Middle Tab) для аккумулятора, которую представили под девизом Faster charging, longer lifespan ("заряжается быстрей, живет дольше"), добавляет к эффективности быстрой зарядки еще 17%. В Xiaomi не разглашают свои инженерные секреты, поэтому приходится довольствоваться маловразумительным объяснением о том, что ток от электрода, подключенного к середине батареи, растекается в разные стороны. Речь, конечно, идет о некоем варианте параллельной зарядки.

Батарея в Mi 10T Pro заливается "под горлышко" в течение часа, причем за первые 30 минут уровень достигает около 60% емкости. Производитель обещает автономную работу смартфона на обычных сценариях в течение двух дней. А полного заряда должно хватить на 20 часов просмотра видео. Воспроизведение тестового набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,5%.

В разделе "Питание и производительность (Батарея)" можно позаботиться об экономии расхода запасенной в батарее энергии, контролируя активность приложений, а также своевременно решая возникающие проблемы с энергосбережением.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: особенности программного обеспечения

Смартфон Mi 10T Pro работает под управлением операционной системы Android 10, интерфейс которой скрывает фирменная оболочка MIUI 12. На вкладке "Рабочий стол" предусмотрен выбор между обычным режимом, когда все ярлыки программ собраны на рабочих столах, и режимом с отдельным меню приложений.

В новом центре управления шторка уведомлений и панель быстрых переключателей вызываются по отдельности свайпами вниз от левого и правого верхнего края экрана, соответственно. Если выбран режим с отдельным меню приложений, свайп вверх от нижней части дисплея открывает список всех программ, которые можно просматривать по категориям.

Карточки в списке запущенных приложений располагаются в два ряда с возможностью вертикальной прокрутки. Содержимое любых миниатюр в режиме многозадачности можно размывать. После тапа с удержанием на одной из карточек появляется меню, включающее максимум четыре опции (снизу вверх): настройка, плавающее окно, разделение экрана, а также блокировка от удаления данного приложения из списка фоновых. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки влево или вправо. Для одновременного закрытия всех приложений служит значок "крестик". В настройках рабочего стола включается отображение доступной в данный момент оперативной памяти.

На вкладке "Безграничный экран" предлагают отказаться от значков на панели управления в пользу жестов. Там же легко поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Недавно запущенные приложения") и "Назад". На одноименной вкладке доступен список приложений, совместимых (или нет) с полноэкранным режимом.

Распознавание лица с помощью фронтальной камеры предлагается использовать для разблокировки смартфона.

А вот использование дактилоскопического сканера, совмещенного с клавишей питания/блокировки, позволяет реализовать не только разблокировку экрана, но также защиту приложений и личных данных. Остается только в который раз повторить, что размещение площадки сканирования очень удобное.

В разделе "Особые возможности" доступна функция "Второе пространство", что аналогично еще одной учетной записи с индивидуальным набором приложений и данных. Эта функция пригодится для защиты конфиденциального контента, например, в том случае, когда смартфон часто попадает в руки ребенка для игр. При этом легко организовать более удобный переход в нужное пространство не по паролю, а по отпечатку пальца.

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: покупка, выводы

Флагманская внешность Xiaomi Mi 10T Pro в общем-то не расходится с его топовым содержанием. Ведь основу аппаратной начинки составляет высокопроизводительный мобильный процессор с жидкостным охлаждением и неплохими запасами памяти. Кроме того, у внушительного 6,67-дюймового IPS-экрана оказалась необычайно высокая частота обновления, которая к тому же может варьироваться в зависимости от отображаемого контента. Стоит также отметить 108-МП датчик с оптической стабилизацией и макро-камеру с автофокусом, стереодинамики и поддержку Hi-Res Audio, полный набор aptX-кодеков для Bluetooth, да еще и емкую батарею, дополненную быстрой 33-ваттной зарядкой.

К сожалению, на довольно скользком и громоздком стеклянном корпусе смартфона отсутствует 3,5-мм аудио-коннектор, а, кроме того, не предусмотрено место для установки карты расширения памяти microSD.

На момент тестирования в официальном интернет-магазине смартфон Mi 10T Pro в конфигурации памяти 8 ГБ/256 ГБ предлагали за 49 990 рублей. Серьезным конкурентом для него выглядел Samsung Galaxy S20 FE, который продавали за те же деньги (49 990 рублей), правда, уже в менее внушительной конфигурации памяти 6 ГБ/128 ГБ. Базируясь на аналогичном по мощности мобильном процессоре (Samsung Exynos 990), "галактический" смартфон получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, защиту корпуса по классу IP68, место в слоте для установки карты расширения памяти microSD, стереодинамики AKG, скоростной порт USB Type-C 3.2, беспроводные быструю и реверсивную зарядки. Правда, по емкости встроенной батареи и мощности проводной зарядки он все-таки уступает Mi 10T Pro – (4 500 мА*ч против 5 000 мА*ч) и (25 Вт против 33 Вт). Кроме того, соперник не может похвастаться 108-мегапиксельным датчиком в тыловом фото-модуле, хотя готов ответить 12-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией и технологией автофокуса Dual Pixel, а также 3-кратным оптическим зумом у телефото-объектива с оптической стабилизацией. А вот еще одним доводом в пользу Mi 10T Pro, возможно, станет наличие ИК-порта.

Итоги обзора Xiaomi Mi 10T Pro

Плюсы:

Высокая производительность

Большой IPS-экран с частотой обновления до 144 Гц

108-МП датчик с оптической стабилизацией в тыловом фото-модуле

Макро-камера с автофокусом

Емкая батарея, дополненная быстрой 33-ваттной зарядкой

Стереодинамики и поддержка Hi-Res Audio

Набор кодеков для Bluetooth

Свежий системный софт

Минусы:

Скользкий и громоздкий стеклянный корпус

Отсутствует 3,5-мм аудио-коннектор

Нет места для установки карты памяти microSD

Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: технические характеристики