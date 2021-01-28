Мессенджер Telegram сообщил о реализации уникальной возможности, которая должна серьезно обеспокоить его конкурентов. Речь идет об импорте переписки из трех других мессенджеров — распространенных в Азии Line и KakaoTalk, а также из мирового лидера отрасли мобильных чатов, WhatsApp.

О новой функции сказано в описании новой версии Telegram 7.4 для iOS, размещенной накануне в App Store. При этом никаких официальных объявлений о нововведении команда мессенджера пока не делала, а в описании выпущенной менее суток спустя версии 7.4.1 упоминание импорта чатов из WhatsApp уже отсутствует.

Не упоминается об импорте чатов и в публикации с описанием других новых функций, размещенной сегодня в официальном канале мессенджера:

• В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость для отдельных участников.

• Голосовые чаты, которые активны в Ваших группах, теперь показываются вверху вкладки со звонками.

• Поприветствовать недавно зарегистрировавшихся друзей можно отправив им предложенный стикер.

• Улучшена поддержка VoiceOver.

• Вы можете отправить жалобу на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций: информация о группе или канале > Ещё > Пожаловаться.

Тем не менее, функция в iOS-версии Telegram реализована. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть WhatsApp, зайти в свойства чата (нажать на имя собеседника в верхней части экрана) и в нижней части экрана выбрать "Экспорт чата". В появившемся диалоговом окне можно выбрать, включать ли в экспорт фото и другие медиафайлы. Затем отобразится обычный интерфейс отправки файла или ссылки в iOS — здесь нужно в списке приложений нажать на значок Telegram. В этот момент Telegram предложит, импортировать ли данные в новый или уже существующий чат.

В нашем тестировании сразу после этого экспортированные из WhatsApp сообщения не отобразились в выбранной переписке. Это произошло только после перезагрузки мессенджера. Возможно, функция пока до конца не отлажена, поэтому администрация Telegram решила ее пока не рекламировать.