Разработчик "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 стал жертвой хакеров-вымогателей

Польская студия CD Projekt RED подверглась атаке хакеров-вымогателей. Согласно размещенному в твиттере заявлению, в компьютерную систему компании попал вирус-шифровальщик, который заблокировал доступ к устройствам и собрал "некоторые данные".

В руки к злоумышленникам попал исходный код Cyberpunk 2077, Gwent и The Witcher 3 ("Ведьмак 3"), включая некую "невыпущенную версию" игры, утверждается в записке с требованием выкупа. Хакеры угрожают обнародовать исходники проектов CD Projekt RED, а также внутренние финансовые, юридические и кадровые документы, "если мы не придем к соглашению".

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Представители студии заявили, что не пойдут на уступки и не будут вести переговоры с киберпреступниками. "Хотя некоторые устройства в нашей сети были зашифрованы, резервные копии остались нетронутыми, — сообщили в CD Projekt RED. — Мы уже защитили свою IT-инфраструктуру и начали восстановление данных". Пользовательские данные скомпрометированы не были, добавили в компании.

Атака последовала за провальным запуском нового проекта CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Одна из самых ожидаемых игр года, вышедшая 10 декабря, столкнулась со шквалом критики в первый же день релиза: геймеры жаловались на внезапные проседания частоты кадров, застревание в текстурах, плохую оптимизацию графики и "замыленную" картинку.

Вышедшая версия оказалась настолько "сырой", что разработчик согласился вернуть деньги недовольным покупателям, а Sony временно удалила Cyberpunk 2077 из каталога игр PlayStation.