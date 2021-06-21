Искусственный интеллект изучит пассажиров электричек. Газета "Ведомости" пишет, что российский оператор электричек "Центральная пригородная пассажирская компания" планирует купить систему автоматической обработки обращений. Как заявлено на сайте госзакупок, запуск новой системы должен состояться в январе 2022 года.

Пассажиры задают вопросы через сайт компании, мобильное приложение или мессенджеры, и обработка таких запросов сейчас занимает от 3 до 30 дней. И все потому, что все обращения обрабатываются вручную. Внедрение чат-бота или цифрового помощника-кондуктора в виде системы быстрых ответов пассажирам должно сократить время ожидания до 30 секунд и автоматизировать обработку 50% обращений.

Как следует из описания закупки, алгоритмы искусственного интеллекта будут сопоставлять запросы пассажира с данными в базе вопросов и ответов и исходя из совпадений выдавать информацию. Заказчики системы ожидают, что она сможет обрабатывать 300 запросов одновременно. В случае, если сгенерировать быстрый ответ на запрос система не сможет в течение 30 секунд, она будет переключать запрос на оператора.