Крымчане пока не заметили блокировок смартфонов Xiaomi

Роспотребнадзор не получал жалоб от жителей Крыма на блокировку устройств производства Xiaomi. Тем не менее, ведомство выразило готовность провести проверку, если такие обращения поступят. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу.

"Жалоб не поступало, — сообщили в Роспотребнадзоре. — При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка".

В ведомстве добавили, что законодательство не предусматривает административной ответственности за блокировку смартфонов. Однако пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к Xiaomi.

Накануне стало известно, что китайская компания Xiaomi начала массово блокировать свои смартфоны в ряде регионов мира, куда, в соответствии с правилами экспортного контроля, запрещено поставлять его продукцию (Крым, Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым). Заблокированные аппараты, по сути, превращаются в "кирпич" — пользоваться ими после этого нельзя.

Первые сообщения о внезапной "заморозке" устройств Xiaomi начали появляться в соцсетях еще несколько месяцев назад. Еще больше жалоб появилось за последнюю неделю.

Пользователи сообщают, что недавно активированный аппарат блокируется, а на экране появляется уведомление о том, что "политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать".

Экспортная политика компании (пункт 14.2) действительно запрещает продажу устройств Xiaomi на территории ряда регионов. Тем не менее, о блокировке нелегально ввезенных смартфонов в правилах ничего не говорится.