Тема:

Ситуация на Украине 1 минуту назад

28 июня 2022 14:00

Раскрыта схема получения разведданных украинскими военными


Вести.Экономика

Частные западные спутниковые операторы собирают данные для НАТО, которые затем передаются киевскому режиму. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Государственный деятель отметил, что в этом нет ни малейшего сомнения. Действия ведущих частных компаний, в числе которых Maxar, направлены на формирование единого облака данных. Рогозин в разговоре с РИА Новости обратил внимание на то, что практически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает исключительно на нашего врага.

Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки на него.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

политика технологии спутник Дмитрий Рогозин hi-tech новости

Ранее по теме