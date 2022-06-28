Частные западные спутниковые операторы собирают данные для НАТО, которые затем передаются киевскому режиму. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Государственный деятель отметил, что в этом нет ни малейшего сомнения. Действия ведущих частных компаний, в числе которых Maxar, направлены на формирование единого облака данных. Рогозин в разговоре с РИА Новости обратил внимание на то, что практически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает исключительно на нашего врага.

Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки на него.