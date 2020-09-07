Новая технология превращает любую бумажку в гаджет

Инженеры изобрели способ превратить лист бумаги в электронное устройство с помощью 3D-принтера. Технология пригодится для создания "умных" упаковок и многого другого.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nano Energy.

Что было бы, если бы картонная упаковка бандероли могла просканировать отпечаток пальца адресата? Или пакет с молоком был снабжён датчиком, определяющим пригодность содержимого в пищу? Возможно, всё это сделало бы нашу жизнь сильно проще и, вполне вероятно, что скоро подобные новшества войдут в наш быт благодаря новой технологии, позволяющей наносить электронные схемы на бумагу.

Инженеры из Университета Пердью разработали метод превращения любого клочка бумаги в гаджет. Это делается с помощью 3D-принтера, послойно наносящего разные вещества.

Для начала на бумагу напыляется материал, делающий её влагонепроницаемой. Затем на эту основу наносятся электронные схемы из проводящих наночастиц. Примечательно, что получаемая система может связываться с другими устройствами по Bluetooth.

Отметим, что прибору не требуется отдельный источник питания: всю необходимую энергию он получает от нажатий пользователя на "клавиши" хитроумного устройства. При этом генерируется до трёхсот микроватт на квадратный сантиметр.

"[Нами] впервые продемонстрировано электронное устройство на бумажной основе", – утверждает руководитель исследования Рамзес Мартинес (Ramses Martinez).

Получаемые бумажные гаджеты неуязвимы не только для влаги, но и для жира и пыли. Кроме того, они легко складываются, как обычная бумага, и при этом сохраняют работоспособность.

Разработчики отмечают, что технология изготовления бумажной электроники недорога и совместима с существующими методами печати по бумаге. Поэтому они ожидают, что новые устройства будут обходиться недорого: менее 0,25 доллара США за штуку (менее 20 рублей по текущему курсу).

Чтобы продемонстрировать своё детище в действии, инженеры напечатали на листах бумаги из обычного блокнота пульт управления музыкальным проигрывателем. Устройство позволяло выбирать треки, запускать их воспроизведение и менять громкость.

К слову, ранее ^Вести.Ru рассказывали о том, что из бумаги можно сделать батарейку и детектор токсинов. Писали мы и об ультразвуковом датчике, превращающем любую поверхность в сенсорный экран.