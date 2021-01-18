Генная терапия победила паралич

Использовав достижения генетики, учёные вернули подвижность мышам с травмой спинного мозга. В результате лечения нервные пути в их позвоночнике восстановились, и паралич конечностей отступил. Исследователи надеются, что в своё время эта методика поможет и парализованным людям.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications группой во главе с Дитмаром Фишером (Dietmar Fischer) из Рурского университета в Бохуме, Германия.

Важнейшая функция спинного мозга – соединять головной мозг с туловищем и конечностями. Например, сверху вниз передаются команды головного мозга, а снизу вверх – осязательные и другие ощущения. В качестве линии связи используются длинные отростки нервных клеток – аксоны.

Аксоны спинного мозга могут быть разорваны в результате травмы, например, перелома позвоночника. Они не способны восстановиться самостоятельно, поэтому паралич и онемение ниже точки перелома остаются с человеком на всю жизнь. Однако теперь биологи нашли способ заставить организм восстановить повреждённые аксоны.

Исследователи внедрили в нейроны головного мозга мышей ген синтеза особого белка, стимулирующего рост аксонов – гиперинтерлейкина-6 (hIL-6).

"Это так называемый дизайнерский цитокин. Это означает, что он не встречается в природе как таковой и должен быть получен с помощью генной инженерии", – объясняет Фишер.

Экспериментаторы создали вирус, который внедряется в клетку и встраивает в её геном нужный ген (это обычный метод при генной терапии).

Доставить этот вирус именно в те нейроны головного мозга, отростки которых уходят в позвоночник, было бы трудно. Те находятся слишком глубоко в стволе мозга. Поэтому биологи внедрили своего "агента" в нейроны коры, управляющие движением. Их отростки соединяются с нужными нейронами ствола мозга. Под действием вируса нервные клетки коры вырабатывали hIL-6, и тот по отросткам попадал в нейроны ствола мозга, аксоны которых были повреждены при переломе позвоночника. Белок стимулировал восстановление пострадавших аксонов.

"В конечном итоге это позволило ранее парализованным животным, получавшим это лечение, начать ходить через две-три недели [после начала терапии]. Сначала это стало для нас большим сюрпризом, так как никогда ещё не было доказано, что подобное возможно после полной параплегии", – признаётся Фишер.

Поясним, что параплегия – это паралич пары конечностей (передних или задних). В данном случае у мышей были парализованы задние конечности.

В ходе данного эксперимента животных начинали лечить сразу же после травмы. В дальнейшем исследователи намерены проверить, помогает ли такое лечение, если с момента травмы прошло уже несколько недель.

Ранее Вести.Ru также рассказывали о крысах, спасённых от паралича передних конечностей с помощью генной терапии. Писали мы и о людях, снова начавших ходить после стимуляции спинного мозга и трансплантации клеток из носа.