Мы не одни такие: во время дистанционки дети получают меньше знаний

Переход на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19 в 2020 году дал свои печальные плоды. Ученики младших классов никак не продвинулись в обучении, находясь дома. К такому выводу пришли оксфордские учёные, опубликовавшие свои результаты в издании PNAS.

Исследователи опирались на данные о школьниках из Нидерландов, где школы закрывались на восемь недель во время первого локдауна. Учитывая высокое качество образования и технологического оснащения голландских школ, можно только представить, как "дистанционка" отразилась на подготовке школьников из других, менее развитых стран.

Итоги учебного года в Нидерландах показали, что учащиеся младших классов недополучили пятую часть знаний, которые им обычно нужно продемонстрировать в конце года. И эта доля как раз эквивалента тому времени, которое ученики провели вне школы, занимаясь дистанционно.

Эти показатели были ещё хуже среди детей, живущих в неблагополучных семьях. Очевидно, что родители в таких семьях по разным причинам не могли помочь детям с учёбой и проследить за их вовлечённостью в онлайн-уроки. В итоге школьники из наименее благополучных семей к концу учебного года недополучили половины (!) знаний.

Исследовательская группа предполагает, что полученные результаты отражают ситуацию с образованием в других странах. При этом они уверены, что эти показатели должны быть ещё хуже в Великобритании, в которой качество образования уступает тому, что получают школьники Нидерландов.

Ещё любопытный и важный вывод исследования: технологическая оснащённость не спасает от падения качества образования в онлайне. При этом некоторые школы, технически ничем не отличающиеся от других, смогли дать своим ученикам знания в полном объёме.

Похоже, правильная школьная политика и преподавательский талант некоторых учителей являются залогом качественного образования в условиях пандемии. Доступ к школьному психологу, дополнительные уроки, современные педагогические методики, которые позволяют удерживать внимание учеников во время онлайн-урока – всё это помогает ученикам в тяжёлый для системы образования период, делают ещё один вывод учёные. Возможно, это даже важнее, чем стабильное интернет-соединение.