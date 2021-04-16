Миллиарды свирепых убийц: эксперты сосчитали всех тираннозавров

В мезозойский период по Земле бродили сотни миллионов или даже десятки миллиардов тираннозавров, подсчитали учёные. Это, возможно, первая оценка численности прославленного вида Tyrannosaurus rex.

Массовая культура сделала тираннозавров самыми знаменитыми динозаврами в мире. И это несмотря на то, что этот вид и род обитал только в нынешней Северной Америке и лишь в течение 2,5 миллиона лет. Что и говорить, самый крупный наземный охотник всех времён заслужил славу. Впрочем, мезозойская эра знала множество хищных ящеров, ходивших на двух ногах, и некоторых из них лишь специалисты могут отличить от настоящих тираннозавров.

Палеонтологам известно лишь 32 хорошо сохранившиеся окаменелости взрослых "тирексов". Но ведь превращение кости в ископаемое – это невероятная редкость. Почти всегда останки просто бесследно разрушаются. Сколько же этих хищников жило на Земле на самом деле?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Музея естествознания Сан-Диего воспользовались законом Дамута. Он связывает массу тела животного с плотностью его популяции (числом особей на квадратный километр).

Основная идея таких расчётов проста. Чем больше хищник, тем больше ему требуется пищи, а значит, и территории, чтобы охотиться. Но потребность в пище зависит также от физиологии и образа жизни животного. А количество этой пищи на квадратный километр – от всей экосистемы, в которую входит охотник. Именно поэтому плотность типичной популяции гепардов в 50 раз ниже, чем гиен, несмотря на сходную массу тела.

Всё это иллюстрирует, насколько сложно проделать такие подсчёты для существ, вымерших 66 миллионов лет назад. Многие эксперты считают, что наука слишком мало знает о тираннозаврах, чтобы можно было получить сколько-нибудь достоверные цифры. Однако авторы всё-таки рискнули, честно учтя возможные погрешности.

В руки учёных попали останки примерно одной особи тираннозавра на 80 миллионов. Фото Keegan Houser, UC Berkeley.

Специалисты ориентировались на следующие цифры. Средняя масса тела тираннозавра – 5,2 тонны. Продолжительность жизни – около 20 лет. Потребность в энергии – где-то посередине между теплокровным львом и холоднокровным комодским вараном. Последняя величина была, пожалуй, самой неопределённой, поскольку споры о терморегуляции динозавров не утихают.

Также эксперты исходили из того, что детёныши тираннозавров могли охотиться на иную добычу, чем взрослые, фактически занимая отдельную экологическую нишу.

Исходя из всех этих данных, авторы рассчитали, сколько квадратных километров требовалось одному тираннозавру, чтобы прокормиться. С учётом всей площади, занимаемым этим видом, они вычислили, сколько "тирексов" существовало в одном поколении.

Конечно, цифры оказались довольно неопределёнными. Получилось, что с вероятностью 95% одномоментно на Земле существовало от 1300 до 328000 особей. Умножив эти числа на 127 тысяч поколений, получим от 165 миллионов до 42 миллиардов ящеров за всё время существования вида.

Но всё-таки наиболее вероятными авторы считают следующие значения. Площадь, необходимая одному тираннозавру, – сто квадратных километров. Численность особей в одном поколении – 20 тысяч. Общее число всех тираннозавров, когда-либо живших на Земле – 2,5 миллиарда.

Получается, что в руки палеонтологов попали останки лишь примерно одной особи на 80 миллионов, а в самых подходящих для сохранения ископаемых местах – одной на 16 тысяч. Остальные сгинули бесследно. Остаётся удивляться мощи науки, позволяющей по сохранившимся крупицам воссоздавать облик Земли в давно минувшие эпохи.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Science.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как тираннозавр стал королём мелового периода.

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