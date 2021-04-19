Бронированный динозавр размером с кошку ходил на цыпочках

Палеонтологи обнаружили след динозавра размером с кошку. Вероятно, эта рептилия принадлежит к тому же семейству, что и знаменитый стегозавр. Это самый маленький из когда-либо обнаруженных следов представителей этого семейства. Вполне вероятно, что он принадлежит детёнышу.

Отпечаток ноги возрастом около 100 миллионов лет был найден в Китае. Рядом с ним не было обнаружено других следов такого же размера. Древняя рептилия, конечно же, не была одноногой, просто отпечатки остальных конечностей не сохранились.

В центре камня можно разглядеть крошечный след динозавра. Фото Lida Xing.

"Этот след был оставлен травоядным бронированным динозавром [из группы], широко известной как стегозавровые – семейства динозавров, в которое входит и знаменитый стегозавр, – отмечает соавтор научной работы Энтони Ромилио (Anthony Romilio) из Квинслендского университета. – Как и у стегозавра, у этого маленького динозавра, вероятно, во взрослом возрасте были шипы на хвосте и костяные пластины на спине".

Длина этого следа составляет всего 5,7 сантиметра. Какой разительный контраст с другими следами стегозавровых, достигающих в длину 30, а иногда и 80 сантиметров!

След динозавра из семейства стегозавровых, обнаруженный в той же местности. Длина следа превышает 30 сантиметров. Фото Lida Xing.

Вероятно, след был оставлен детёнышем. Ведь новорождённые особи даже гигантских видов динозавров были довольно маленькими (самые крупные из них были размером с большую собаку).

Стопа крошечного динозавра имела все признаки стегозавровых: на ней было три коротких и широких пальца. Однако кое-что удивило исследователей.

Судя по отпечатку, маленький ящер буквально ходил на цыпочках, то есть не наступал на пятку. Так ходят современные птицы. Но среди динозавров такая походка ранее была известна только у "двуногих" видов, в то время как стегозавровые ходили на всех четырёх конечностях.

Возможно, детёныш начинал наступать на пятку, когда становился старше и набирал вес, предполагают учёные.

Исследователи надеются в будущем найти новые образцы подобных следов, чтобы узнать больше о таинственном миниатюрном динозавре.

Научная статья с результатами исследования была опубликована в журнале Palaios.

К слову, ранее мы рассказывали о самых маленьких в мире следах и яйцах динозавров.

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