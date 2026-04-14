28 млн требуют взыскать с экс-замглавы комитета по транспорту Петербурга Прокуратура требует изъять 28 млн у петербургского экс-чиновника

Москва14 апр Вести.В суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление к Ренату Ягудину и Инге Кузьминой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале, бывший заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ягудин и его супруга обвиняются во взятке свыше 28 млн рублей.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление в интересах Российской Федерации к Ренату Ягудину и Инге Кузьминой сказано в сообщении

В заявлении говорится, что с 2014 по 2024 год доход Ягудина составил 25,2 млн рублей. Он был сформирован из заработной платы и денежных средств, полученных от продажи квартиры. Доходы Кузьминой за тот же период - 3,9 млн рублей.

За вычетом расходов на турпоездки и отдых, покупку двух квартир, автомобиля BMW Х5 и земельного участка, на котором был построен дом, доходы супругов составили 13,8 млн рублей.

В ходе проведенного в квартире обыска было изъято 24 775 000 рублей, 29 500 долларов США и 16 600 евро. Доход ответчиков не позволял им накопить найденные суммы, считает надзорное ведомство.

По мнению прокуратуры, Ягудин совершал действия, "направленные на неправомерное обогащение", поэтому найденные в ходе обыска средства должны быть взысканы в доход РФ.

В ближайшее время материалы дела будут переданы судье.