Москва22 апрВести.Бизнесмен Роман Абрамович подал иск против правительства Великобритании из-за расследования источников происхождения его средств, которое ведется на британском острове Джерси. Об этом пишет The Times.
Представители российского миллиардера подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Юристы Абрамовича, в частности, указывают на нарушение британскими властями нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.
Власти удерживают ключевую информацию и игнорируют базовые процедурные стандарты, показывая, что это не легитимный юридический процесс, а процесс, вызванный политическими мотивамицитирует газета слова представителей предпринимателя
Об уголовном расследовании в отношении Абрамовича властями британского острова Джерси сообщила газета The Guardian осенью прошлого года. В публикации говорилось, что следователи интересуются происхождением состояния бизнесмена, которое он сформировал в 1990-х и 2000-х годах.