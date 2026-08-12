Аэропорт Калуги временно не принимает рейсы Росавиация ввела временные ограничения в воздушной гавани Калуги

Москва12 авг Вести.Аэропорт Калуги (Грабцево) временно не работает. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

По данным Росавиации, ограничения введены в целях безопасности. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Сочи приостановила авиасообщение на фоне объявленной в Краснодарском крае ракетной и беспилотной опасности.