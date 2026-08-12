Москва12 авгВести.Аэропорт Калуги (Грабцево) временно не работает. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
По данным Росавиации, ограничения введены в целях безопасности. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что воздушная гавань Сочи приостановила авиасообщение на фоне объявленной в Краснодарском крае ракетной и беспилотной опасности.