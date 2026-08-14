Москва14 авг Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения на полеты, введенные ранее в этот день. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Около 04.40 мск стало известно, что воздушная гавань из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Граждан также предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

В 08.47 в канале Росавиации в мессенджере МАХ появилось сообщении о снятии всех ограничительных мер, которые были необходимы для обеспечения безопасности полетов.