Сняты ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты введенные минувшей ночью ограничения Сняты ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде

Москва6 июл Вести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации Росавиации в MAX

Ранее сообщалось, что ночью в понедельник, 6 июля, воздушная гавань Нижнего Новгорода перешла на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.