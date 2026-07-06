Москва6 июлВести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации Росавиации в MAX
Ранее сообщалось, что ночью в понедельник, 6 июля, воздушная гавань Нижнего Новгорода перешла на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.