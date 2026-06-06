Москва6 июнВести.В аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов возобновляется штатная работа по обслуживанию рейсов. Имевшиеся авиаограничения сняты, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Нижний Новгород Чкалов: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале Росавиации в MAX
В 0.09 6 июня ведомство опубликовало информацию о введении частичных ограничений на полеты в Чкалове. Рейсы выполнялись по согласованию с соответствующими органами.
Они продержались в авиагавани 12 часов.