Аэропорт в Череповце отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Череповца начал обслуживать рейсы по согласованию

Москва13 мая Вести.Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 20.53 по московскому времени.

В расписание рейсов могут быть внесены корректировки. Актуальную информацию лучше отслеживать с помощью онлайн-табло.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов отмечается в сообщении

Примерно часом ранее сообщалось о введении временных ограничений в аэропорту в Череповце.