Москва13 маяВести.Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 20.53 по московскому времени.
В расписание рейсов могут быть внесены корректировки. Актуальную информацию лучше отслеживать с помощью онлайн-табло.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовотмечается в сообщении
Примерно часом ранее сообщалось о введении временных ограничений в аэропорту в Череповце.