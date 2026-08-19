Москва19 авгВести.В Росавиации сообщили о возобновлении работы воздушных гаваней Череповца и Ярославля. Уведомление об открытии аэропортов было опубликовано ведомством в MAX.
Аэропорт Ярославль (Туношна), аэропорт Череповец: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приводил данные об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Череповцом. В Ярославской области сбили четыре БПЛА.