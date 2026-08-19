В аэропортах Череповца и Ярославля возобновили прием и отправку рейсов

Аэропорты Череповца и Ярославля возобновили работу В аэропортах Череповца и Ярославля возобновили прием и отправку рейсов

Москва19 авг Вести.В Росавиации сообщили о возобновлении работы воздушных гаваней Череповца и Ярославля. Уведомление об открытии аэропортов было опубликовано ведомством в MAX.

Аэропорт Ярославль (Туношна), аэропорт Череповец: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приводил данные об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Череповцом. В Ярославской области сбили четыре БПЛА.