Москва28 июнВести.Возобновили работу воздушные гавани в Иванове и Ярославле, сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным, опубликованным ведомством в мессенджере MAX, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Иваново (Южный) … Ярославль (Туношна) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении
Ранее в Ивановской и Ярославской областях отменили опасность беспилотных летательных аппаратов. Уведомления об этом опубликовала пресс-служба Правительства Ивановской области и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.