В Иванове и Ярославле открылись аэропорты

Возобновлена работа аэропортов Иванова и Ярославля В Иванове и Ярославле открылись аэропорты

Москва28 июн Вести.Возобновили работу воздушные гавани в Иванове и Ярославле, сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным, опубликованным ведомством в мессенджере MAX, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Иваново (Южный) … Ярославль (Туношна) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

Ранее в Ивановской и Ярославской областях отменили опасность беспилотных летательных аппаратов. Уведомления об этом опубликовала пресс-служба Правительства Ивановской области и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.