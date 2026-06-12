Ограничения на полеты отменили в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля сняты ограничения на полеты Ограничения на полеты отменили в аэропорту Ярославля

Москва12 июн Вести.Аэропорт Ярославля вернулся к штатной работе после введенных там ранее ограничений на полеты, сообщает Росавиация.

Информация об этом публикована ведомством в мессенджере MAX в 11.22.

Аэропорт Ярославль (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.

Ранее сегодня ведомство сообщило о возобновлении работы авиагаваней в нескольких других городах России, где также вводились ограничения на полеты.