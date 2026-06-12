Москва12 июнВести.Аэропорт Ярославля вернулся к штатной работе после введенных там ранее ограничений на полеты, сообщает Росавиация.
Информация об этом публикована ведомством в мессенджере MAX в 11.22.
Аэропорт Ярославль (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.
Ранее сегодня ведомство сообщило о возобновлении работы авиагаваней в нескольких других городах России, где также вводились ограничения на полеты.