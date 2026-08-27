Ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к работе Ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Москва27 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, об этом утром 27 августа сообщает пресс-служба Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ в 06.21 по московскому времени.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

По информации ведомства, ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов авиационного транспорта. Они действовали чуть более четырех часов.