Москва18 июнВести.В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) приостановлено обслуживание авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
Ранее ночью 18 июня сообщалось в введении режима беспилотной опасности на территории Пензенской области. Позже глава региона Олег Мельниченко проинформировал о действии плана "Ковер", который предполагает временный запрет на использование воздушного пространства.