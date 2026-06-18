Росавиация: аэропорты Пензы и Саратова временно закрылись в целях безопасности

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили авиасообщение Росавиация: аэропорты Пензы и Саратова временно закрылись в целях безопасности

Москва18 июн Вести.В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) приостановлено обслуживание авиарейсов в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее ночью 18 июня сообщалось в введении режима беспилотной опасности на территории Пензенской области. Позже глава региона Олег Мельниченко проинформировал о действии плана "Ковер", который предполагает временный запрет на использование воздушного пространства.