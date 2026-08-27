Москва27 авгВести.Временные ограничения на прием и отправление воздушного транспорта сняты в аэропортах Волгограда, Сочи и Кирова, сообщает пресс-служба Росавиации утром 27 августа. Информация была опубликована в канале ведомства на платформе МАХ.
Аэропорты Волгоград, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в 05.09 по московскому времени.
Спустя 10 минут аналогичная информация появилась относительно аэропорта Кирова.
По данным ведомства, ограничения были необходимы для того, чтобы проверить качество дрессуры. Других сообщений не поступало.