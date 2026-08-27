Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда, Сочи и Кирова

Аэропорты Волгограда, Сочи и Кирова вернулись к штатной работе Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда, Сочи и Кирова

Москва27 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправление воздушного транспорта сняты в аэропортах Волгограда, Сочи и Кирова, сообщает пресс-служба Росавиации утром 27 августа. Информация была опубликована в канале ведомства на платформе МАХ.

Аэропорты Волгоград, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в 05.09 по московскому времени.

Спустя 10 минут аналогичная информация появилась относительно аэропорта Кирова.

По данным ведомства, ограничения были необходимы для того, чтобы проверить качество дрессуры. Других сообщений не поступало.