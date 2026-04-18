Москва18 апрВести.Росавиация временно приостановила работу аэропортов Вологды и Череповца. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Информация о закрытии аэрогаваней опубликована в 10.26 по московскому времени.

Аэропорты Вологда, Череповец: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

написал Артем Кореняко

Отмечается, что мера введена для обеспечения безопасности полетов.

О снятии запрета будет объявлено дополнительно.