Москва28 мая Вести.Американский актер Николас Кейдж официально сменил свою фамилию с Коппола на Кейдж. Об этом он рассказал в интервью Variety.

Он объяснил это тем, что устал быть "на обочине" чужой фамилии.

Я Ник Кейдж в жизни, я Ник Кейдж перед камерой. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой сказал актер

Кейдж также отметил, что решил оставить имя Николас, потому что так его назвал отец. При этом актеру все равно, как к нему обращаться — Ник или Николас.

Прежняя фамилия Кейджа - Коппола, досталась актеру от старшего брата знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Актер подчеркнул, что с начала своей карьеры использовал псевдоним, взятый у персонажа комиксов Marvel. На съемочной площадке каждый день к нему подходили со словами "Люблю запах Николаса по утрам", имея в виду знаменитую фразу из фильма его дяди "Апокалипсис сегодня". Это настолько не нравилось актеру, что он решил сменить фамилию.

62-летний Кейдж успел сняться более чем в 80 фильмах, среди которых "Без лица", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации", "Скала" и многих других. Главная мужская роль в картине "Покидая Лас-Вегас" принесла ему премии "Оскар" и "Золотой глобус".