Москва26 мая Вести.Оскароносный новозеландский киноактер Рассел Кроу нецензурно выразился в адрес поклонников, которые ждали его у отеля в Париже. Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда фильмов "Мумия" и "Гладиатор" направлялся в аэропорт, но задержался для общения с поклонниками.

Оставайтесь на своих местах, не лезьте *** ко мне, я к вам подойду. Предоставьте всем пространство. Как только кто-то начнет вести себя по-хамски, я уйду. Понятно? Все ясно? цитирует его издание

В материале сказано, что Рассел Кроу в соцсети Х прокомментировал публикации таблоидов об инциденте. В посте актера сказано, что все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, а сам он успел на рейс. Рассел Кроу задал вопрос о том, в чем проблема.