Москва10 апр Вести.Светлана Пермякова выложила в соцсети снимок без макияжа, который тут же собрал массу восторженных отзывов поклонников. Селфи комедийная актриса сделала за рулем автомобиля, пока ждала конца уроков у дочери.

На домашнем, на весеннем подписала снимок Пермякова

В комментариях поклонники актрисы сравнили с голливудской звездой: "Вайб Шэрон Стоун". Другие пользователи отметили, что Светлана Пермякова сильно похудела и отлично выглядит.

Выглядите потрясно! Красотка! Вы прекрасно выглядите, аж завидно... Как же хороша! Излучаете свет. Вы большая молодец, такая красивая. Удивительные перемены, приятно на вас смотреть! написали поклонники актрисы

Светлана Пермякова стала известна после участия в команде КВН Пермского государственного университета, после чего ее пригласили на одну из главных ролей в ситком "Интерны. Пермякова также вела программу "О самом главном" и принимала участие в скетчкоме "Истории большой страны" на телеканале "Россия 1".