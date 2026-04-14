Москва14 апрВести.Американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов считает невозможным импичмент президента США в 2026 году. Об этом он заявил ИС "Вести"
Он уверен, что пока у врагов Трампа нет двух третей голосов в Сенате, импичмента не будет.
Объявить начало процедуры импичмента они могут, как они делали в его первое президентство, но любой импичмент умрет в Сенате, потому что там необходимо две трети голосов. Их не будетподчеркнул он
Журналист пула Белого дома Саймон Атеба, ранее предположил, что Трампу грозит импичмент из-за затянувшейся войны с Ираном.