Американист Бенедиктов объяснил, почему Трампу не грозит импичмент Американист Бенедиктов уверен, что Трампу не грозит импичмент

Москва14 апр Вести.Американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов считает невозможным импичмент президента США в 2026 году. Об этом он заявил ИС "Вести"

Он уверен, что пока у врагов Трампа нет двух третей голосов в Сенате, импичмента не будет.

Объявить начало процедуры импичмента они могут, как они делали в его первое президентство, но любой импичмент умрет в Сенате, потому что там необходимо две трети голосов. Их не будет подчеркнул он

Журналист пула Белого дома Саймон Атеба, ранее предположил, что Трампу грозит импичмент из-за затянувшейся войны с Ираном.