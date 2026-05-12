Москва12 мая Вести.Австрийские истребители Eurofighter подняли в небо из-за военных самолетов США, нарушивших воздушное пространство Австрии. Об этом сообщил представитель Минобороны страны Михаэль Бауэр.

О развертывании австрийских истребителей Бауэр написал в социальной сети X.

Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США написал Бауэр

Как сообщило издание 20 Minuten, за последние два дня подобный инцидент фиксируется уже второй раз.