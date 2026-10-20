Москва20 октВести.На северо-востоке Москвы горит помещение автосервиса, огонь охватил порядка 600 квадратных метров. Об этом сообщает РЕНТ ТВ со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.
Пожар начался в строении, расположенном в Лианозовский проезде, предварительно, загорелось оборудование.
Площадь горения составляет 600 кв м, есть угроза распространения огня... Пожару присвоен повышенный ранг сложности 1-БИСговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
На месте работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших нет.