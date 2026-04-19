Baza: подъезд дома в Раменках заставили букетами роз на 70 млн рублей

Москва19 апр Вести.Жители одного из домов в московских Раменках обнаружили на первом этаже подъезда огромное количество цветов. Об этом сообщает Baza в MAX.

По данным канала, весь холл заставлен букетами алых роз, общая стоимость которых составила около 70 миллионов рублей.

Самое дорогое признание в любви – один миллион роз стоимостью около 70 млн рублей оставили в московском ЖК в Раменках говорится в сообщении

Уточняется, что доставщики разгружали авто всю ночь, ставя букеты по всему первому этажу. Соседи заявили, что цветков около миллиона.

При этом, как пишет канал, никто до сих пор розы не забрал.