Москва27 апрВести.Многие украинские парламентарии боятся ответственности за ратификацию мирного соглашения с Россией и поэтому готовятся к отставке, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата от группы "Доверие" Ларису Белозир.
Мы теряем очень много депутатов. …Сейчас их около 390 и становится всё меньше и меньшеотметила Белозир
Она объяснила желание депутатов уйти в отставку с неготовностью брать на себя ответственность за ратификацию мира с потерей территорий.
Ранее украинские СМИ писали, что депутаты Верховной рады в последнее время непублично заявляют о готовности к компромиссам о выводе ВСУ из Донбасса.