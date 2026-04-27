Белозир: многие депутаты Рады готовы к отставке из-за перспектив мира с Россией Депутат Рады Белозир заявила о готовности многих парламентариев сложить мандаты

Москва27 апр Вести.Многие украинские парламентарии боятся ответственности за ратификацию мирного соглашения с Россией и поэтому готовятся к отставке, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата от группы "Доверие" Ларису Белозир.

Мы теряем очень много депутатов. …Сейчас их около 390 и становится всё меньше и меньше отметила Белозир

Она объяснила желание депутатов уйти в отставку с неготовностью брать на себя ответственность за ратификацию мира с потерей территорий.

Ранее украинские СМИ писали, что депутаты Верховной рады в последнее время непублично заявляют о готовности к компромиссам о выводе ВСУ из Донбасса.