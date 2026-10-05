Беспилотная опасность объявлена в Крыму Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым

Москва5 окт Вести.Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Беспилотная опасность … Особое внимание жителям северных, южных, восточных, западных и центральных районов! говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан призвали сохранять спокойствие.

Незадолго до этого беспилотная опасность была объявлена на территории муниципальных образований Краснодарского края: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы. Также на Кубани действует авиационная опасность.