Москва5 октВести.Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Беспилотная опасность … Особое внимание жителям северных, южных, восточных, западных и центральных районов!говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Граждан призвали сохранять спокойствие.
Незадолго до этого беспилотная опасность была объявлена на территории муниципальных образований Краснодарского края: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы. Также на Кубани действует авиационная опасность.