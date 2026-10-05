Москва5 октВести.Авиационная опасность действует на территории Краснодарского края и Орловской области. Об этом сообщили МЧС указанных регионов.
Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройствговорится в сообщении, опубликованном в канале МЧС по Краснодарскому краю в мессенджере МАХ
Граждан рекомендовали отойти от окон, укрыться в защитном сооружении, заглубленном помещении или подвале. При нахождении на улице или в транспорте надо укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности.
В Орловской области авиационная опасность была объявлена около 08.10 мск.