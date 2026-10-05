Авиационная опасность действует в Краснодарском крае и Орловской области

Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае и Орловской области Авиационная опасность действует в Краснодарском крае и Орловской области

Москва5 окт Вести.Авиационная опасность действует на территории Краснодарского края и Орловской области. Об этом сообщили МЧС указанных регионов.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств говорится в сообщении, опубликованном в канале МЧС по Краснодарскому краю в мессенджере МАХ

Граждан рекомендовали отойти от окон, укрыться в защитном сооружении, заглубленном помещении или подвале. При нахождении на улице или в транспорте надо укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности.

В Орловской области авиационная опасность была объявлена около 08.10 мск.