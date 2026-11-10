Москва10 ноя Вести.В МЧС России по Краснодарскому краю объявили авиационную опасность на территории региона. Существует угроза падения взрывных устройств.

Рекомендуется отойти от окон и укрыться в защищенном помещении, например, в подвале.

Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности говорится в сообщении в MAX

При обнаружении обломков взрывных устройств нельзя подходить к ним. Нужно позвонить по телефону 112.