Москва10 нояВести.В МЧС России по Краснодарскому краю объявили авиационную опасность на территории региона. Существует угроза падения взрывных устройств.
Рекомендуется отойти от окон и укрыться в защищенном помещении, например, в подвале.
Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местностиговорится в сообщении в MAX
При обнаружении обломков взрывных устройств нельзя подходить к ним. Нужно позвонить по телефону 112.