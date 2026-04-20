Беженец из Ямполя рассказал, как боевики ВСУ сжигали дома мирных жителей Беженец из Ямполя: мы не успевали тушить дома, которые поджигали боевики ВСУ

Москва20 апр Вести.Житель Ямполя Максим Лэтенко в интервью информационной службе "Вести" рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигали дома ямпольчан.

По словам Лэтенко, украинские военные выгоняли его и всех его соседей из домов, приказав уйти в соседнее село, и сжигали дома.

[Украинцы] выгнали всех моих соседей, где я жил. У вас, говорит, 2 часа, отсюда все выматывайте в соседнее село. Они дома нам пожгли. [Дрон] "Бабка-Ежка" прилетает, мы в погребе. Клац – опустилась в дом. Ну или подпалила, или снаряд скинула. Мы не успевали просто тушить. По семь дронов вылетало за раз. Только вылезем с погреба, потушим, зайдем, там чаю попьем в погреб, обратно налетают. Они все палили в первые дни. "Бабка-Ежка" работала, она даже не одна, их две было постоянно рассказал Лэтенко

Ранее хирург медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса Северной группировки войск с позывным "Балтика" рассказал, что боевики ВСУ начиняют боеприпасы металлическими предметами, такими как обрезанные болты, винты, шурупы и колючая проволока, чтобы нанести больший урон российским военным.