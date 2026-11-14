На фоне угрозы атаки БПЛА в Геленджике включены сирены и закрыт аэропорт

Богодистов: в Геленджике работают сирены оповещения На фоне угрозы атаки БПЛА в Геленджике включены сирены и закрыт аэропорт

Москва14 ноя Вести.Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о работе в городе сирен оповещения. Ранее на курорте была объявлена угроза атаки БПЛА.

Богодистов напомнил населению правила безопасности.

Уважаемые жители! В городе работает сирена … Если вы находитесь на улице, зайдите в здание: подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря сказано в сообщении в MAX

При нахождении в помещении нужно использовать правило "двух стен" - укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной.

Мэр призвал население сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Также, по данным Росавиации, в аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.