Москва14 нояВести.Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о работе в городе сирен оповещения. Ранее на курорте была объявлена угроза атаки БПЛА.
Богодистов напомнил населению правила безопасности.
Уважаемые жители! В городе работает сирена … Если вы находитесь на улице, зайдите в здание: подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону морясказано в сообщении в MAX
При нахождении в помещении нужно использовать правило "двух стен" - укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной.
Мэр призвал население сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.
Также, по данным Росавиации, в аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.