Москва27 авгВести.На территории Геленджика включена сирена с предупреждением о воздушной тревоге. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны… Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозыпредупредил мэр в своем канале на платформе MAX
Он попросил жителей сохранять спокойствие и не паниковать.
Кроме того, по словам Богодистова, громкие звуки в городе связаны с работой ПВО.
Ранее вечером 27 августа Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.