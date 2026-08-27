Сирену с предупреждением о воздушной тревоге включили в Геленджике

В Геленджике включили сирену воздушной тревоги Сирену с предупреждением о воздушной тревоге включили в Геленджике

Москва27 авг Вести.На территории Геленджика включена сирена с предупреждением о воздушной тревоге. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны… Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Он попросил жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Кроме того, по словам Богодистова, громкие звуки в городе связаны с работой ПВО.

Ранее вечером 27 августа Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.