БПЛА уничтожили ночью в Ростовской области Слюсарь: БПЛА уничтожен ночью в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области

Москва24 апр Вести.Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в ночь на 24 апреля в ходе отражения воздушной атаки над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в городе Каменск- Шахтинский написал чиновник в личном канале МАХ.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Данные будут уточняться.