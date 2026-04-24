Москва24 апрВести.Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в ночь на 24 апреля в ходе отражения воздушной атаки над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Данные будут уточняться.