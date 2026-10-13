Москва13 окт Вести.Заместитель председателя Банка России (ЦБ РФ) Алексей Заботкин рассказал, какого экономического роста в стране ожидает регулятор по итогам 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

Мы сейчас видим отражение в динамике кредита и спроса тех решений, которые принимались год-полтора назад сказал он

По оценке Заботкина, годовой прирост ВВП в 2026 году, вероятно, будет в целом немного ниже, чем в 2025-м. Он объяснил это двумя факторами. Первый связан с тем, что в экономике уже третий год сохраняется состояние полной занятости. Второй – с параметрами прогноза социально-экономического развития, подготовленного правительством.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки в России до 10%.