Москва12 июлВести.Прием и отправку авиарейсов приостановили в чебоксарском аэропорту. Об этом пресс-служба Росавиации сообщает в MAX.
Согласно сообщению, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Чебоксары – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовпишет Росавиация
Также ограничены полеты в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля, Саратова и Пензы. Один из московских аэропортов – Домодедово – отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.