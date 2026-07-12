В аэропорту Чебоксар приостановили прием и отправку авиарейсов

Чебоксарский аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов В аэропорту Чебоксар приостановили прием и отправку авиарейсов

Москва12 июл Вести.Прием и отправку авиарейсов приостановили в чебоксарском аэропорту. Об этом пресс-служба Росавиации сообщает в MAX.

Согласно сообщению, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Чебоксары – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов пишет Росавиация

Также ограничены полеты в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля, Саратова и Пензы. Один из московских аэропортов – Домодедово – отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.